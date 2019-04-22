Нацполиция Украины: Во втором туре выборов было меньше нарушений, чем в первом

Во время второго тура выборов президента Украины зафиксировали меньше нарушений, чем в ходе первого. Об этом сообщили в Национальной полиции страны.

— 31 марта полиция зафиксировала 1467 сообщений о нарушениях, а сегодня — 1245 сообщений, — отметили в оперативном штабе.

В ведомстве добавили, что серьёзных нарушений во втором туре не было, случались лишь отдельные "мелкие инциденты", которые не могут повлиять на итоги голосования.

По последним данным, обработали уже более 12% голосов избирателей. С большим отрывом лидирует Владимир Зеленский. За него — более 70% избирателей. Его соперник Пётр Порошенко набирает 24%.