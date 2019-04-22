На Украине обработано 11,3% протоколов выборов

Согласно данным онлайн-табло ЦИК Украины, после обработки 11,3% протоколов на выборах нового украинского главы продолжает лидировать Владимир Зеленский, причём разрыв между ним и Петром Порошенко несколько возрос.

Так, Зеленский сейчас набирает 73,09%, в то время как Порошенко — 24,58%.

После обработки 1,61% протоколов у кандидатов было 70,94% и 26,71% соответственно.

Напомним, в это воскресенье на Украине состоялся второй тур президентских выборов.