На Украине обработано 11,3% протоколов выборов

Согласно данным онлайн-табло ЦИК Украины, после обработки 11,3% протоколов на выборах нового украинского главы продолжает лидировать Владимир Зеленский, причём разрыв между ним и Петром Порошенко несколько возрос.
Так, Зеленский сейчас набирает 73,09%, в то время как Порошенко — 24,58%.
После обработки 1,61% протоколов у кандидатов было 70,94% и 26,71% соответственно.
Напомним, в это воскресенье на Украине состоялся второй тур президентских выборов.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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