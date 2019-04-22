Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

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Фото: © Flickr/ Gage Skidmore

Американский лидер Дональд Трамп поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает "Украинская правда".

— Зеленскому с поздравлениями позвонил Дональд Трамп. Президент США. Только что, — информирует издание в своём телеграм-канале.

По последним данным, обработали уже более 20% голосов избирателей. С большим отрывом лидирует Владимир Зеленский.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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