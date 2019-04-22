Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы

Читайте также

Администрация Порошенко призвала поблагодарить его за 5 лет работы

9

Фото: © РИА "Новости"

Украинцев пригласили собраться в центре Киева на митинг под лозунгом "Спасибо, Пётр!"

Администрация президента Украины пригласила жителей страны на митинг в поддержку проигрывающего кандидата в президенты Петра Порошенко.

Давайте придём и поблагодарим Петра Порошенко за всё, что сделано за эти пять лет по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному, — написали организаторы акции в "Фейсбуке".

Собраться предложили 22 апреля в 7 вечера у здания президентской администрации.

Как ранее писал Лайф, второй тур выборов на Украине завершился уверенной победой Владимира Зеленского. По последним данным, обработано более 26% бюллетеней. Шоумен набрал 73,22% голосов, Порошенко — 24,43%. Похожие цифры и у экзитполов.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×