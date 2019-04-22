Зеленский пообещал снять Луценко с должности генпрокурора Украины

Будущий президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти поменяет генпрокурора Украины, а также людей на других важных постах в правительстве. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.
— Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. Это относится не только к господину Луценко, — сказал он.
Помимо этого он также не исключил новых назначений в генштабе вооружённых сил Украины. По его словам, у него есть договорённость с действующими генералами, которые "имеют авторитет" в армии.
Также Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое место. В какое именно — не уточняется, но "место должно быть открытым", добавил он.
После обработки более трети бюллетеней Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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