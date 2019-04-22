Зеленский пообещал снять Луценко с должности генпрокурора Украины

Побеждающий кандидат на высший пост страны также не исключил новых назначений в генштабе вооружённых сил.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти поменяет генпрокурора Украины, а также людей на других важных постах в правительстве. Об этом он заявил в ходе брифинга с журналистами.

— Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. Это относится не только к господину Луценко, — сказал он.

Помимо этого он также не исключил новых назначений в генштабе вооружённых сил Украины. По его словам, у него есть договорённость с действующими генералами, которые "имеют авторитет" в армии.

Также Зеленский пообещал перенести администрацию президента в другое место. В какое именно — не уточняется, но "место должно быть открытым", добавил он.

После обработки более трети бюллетеней Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины.