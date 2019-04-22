Савченко: Новые политические силы скажут Порошенко "последнее прощай"

По словам нардепа, первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед властями, — это перепись населения, аудит земель и инфраструктуры.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, заявила в эфире канала NewsOne, что новые политические силы скажут "последнее прощай" украинскому лидеру Петру Порошенко.

— Новая генерация политических сил, которые будут входить [в парламент], скажет последнее прощай Петру Порошенко… Политические силы, в которых будет в том числе и "Политическая платформа Надежды Савченко", готовы идти не против народа, не против друг друга, кидаясь один другому под ноги ради власти, а готовы идти в одном фарватере, чтобы на Украине была победа, — сказала Савченко.

По словам нардепа, первоочередные задачи, которые сейчас стоят перед властями, — это перепись населения, аудит земель и инфраструктуры, чтобы можно было рассчитать курс вывода страны из кризиса.