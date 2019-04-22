Билан и Басков поздравили Зеленского с победой на выборах

Российский певец Дима Билан поздравил будущего президента Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Соответствующий пост с фотографией артист разместил у себя в "Инстаграме".

— Я вам желаю стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя всё очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов, ведь все люди, и иногда один человек, зачастую меняют ход истории! <...> Я просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы, — написал он.

Владимира Зеленского поздравил также другой известнейший российский певец — Николай Басков. В своём сообщении он был не так многословен, как Билан, и лишь выразил надежду, что ему, народному артисту Украины, в ближайшее время вновь удастся посетить страну.

— Поздравляю будущего президента Украины Владимира Зеленского с победой!!! Надеюсь, в ближайшее время, после пятилетнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками, — написал "золотой голос" в "Инстаграме".

Ранее Лайф сообщал, что после обработки половины бюллетеней Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины.