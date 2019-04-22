Обработано три четверти протоколов выборов на Украине

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Обработано три четверти протоколов выборов на Украине

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Фото: © РИА Новости 

Владимир Зеленский остаётся лидером на выборах президента Украины с 73,06% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают 24,66% избирателей, информирует ЦИК после обработки 75,99% протоколов.

По информации комиссии, 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.

Согласно информации Нацполиции Украины, во втором туре выборов было зафиксировано меньше нарушений, чем в первом.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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