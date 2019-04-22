В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал прошедшие выборы важным этапом в истории Украины. Об этом сообщается в заявлении Белого дома.

— Президент Дональд Трамп поговорил с избранным президентом [Украины] Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах. Президент [США] пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер, — говорится в сообщении.

Американский лидер подчеркнул "непоколебимую поддержку" Вашингтоном "суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ" и заявил, что готов работать вместе с избранным президентом и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и уничтожат коррупцию в стране.

Ранее стало известно, что Трамп поздравил кандидата Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.