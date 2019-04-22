На Украине обработали 90,25% протоколов, Зеленский получает 73,18% голосов

Владимир Зеленский уверенно укрепляет свои позиции. Как свидетельствуют данные украинской ЦИК, после обработки 90,25% протоколов он получает 73,18% голосов.

При этом действующий президент Пётр Порошенко, в свою очередь, теряет свои позиции — за него голоса отдали 24,49% украинцев.

Как сообщалось ранее, Зеленского с победой поздравили американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также российские певцы Дима Билан и Николай Басков.