На Украине обработали 90,25% протоколов, Зеленский получает 73,18% голосов

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На Украине обработали 90,25% протоколов, Зеленский получает 73,18% голосов

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Фото: © РИА Новости 

Владимир Зеленский уверенно укрепляет свои позиции. Как свидетельствуют данные украинской ЦИК, после обработки 90,25% протоколов он получает 73,18% голосов.

При этом действующий президент Пётр Порошенко, в свою очередь, теряет свои позиции — за него голоса отдали 24,49% украинцев.

Как сообщалось ранее, Зеленского с победой поздравили американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также российские певцы Дима Билан и Николай Басков.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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