Янукович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах лидера Незалежной. Обращение экс-главы государства распространил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.
В своём поздравлении Янукович отметил, что граждане Украины доверили Зеленскому этот пост в "тяжелейший для страны момент истории".
— Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее, — говорится в обращении.
Всю вину, в том числе за войну в Донбассе, Янукович возложил на пока ещё действующего украинского лидера Петра Порошенко.
В то же время он отметил, что перед Зеленским сейчас стоят нелёгкие задачи: принести стране мир, примирить украинский народ, восстановить законность и справедливость и улучшить благосостояние граждан.
Как сообщалось ранее, после обработки 90,25% протоколов Зеленский получает 73,18% голосов, Порошенко — 24,49%. Зеленского с победой поздравили американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также российские певцы Дима Билан и Николай Басков.
Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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