Янукович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах

В своём обращении экс-глава государства отметил, что перед новым президентом стоят нелёгкие задачи: принести стране мир, примирить украинский народ, восстановить законность и справедливость и улучшить благосостояние граждан.

Четвёртый президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах лидера Незалежной. Обращение экс-главы государства распространил его пресс-секретарь Юрий Кирасир.

В своём поздравлении Янукович отметил, что граждане Украины доверили Зеленскому этот пост в "тяжелейший для страны момент истории".

— Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее, — говорится в обращении.

Всю вину, в том числе за войну в Донбассе, Янукович возложил на пока ещё действующего украинского лидера Петра Порошенко.

В то же время он отметил, что перед Зеленским сейчас стоят нелёгкие задачи: принести стране мир, примирить украинский народ, восстановить законность и справедливость и улучшить благосостояние граждан.

Как сообщалось ранее, после обработки 90,25% протоколов Зеленский получает 73,18% голосов, Порошенко — 24,49%. Зеленского с победой поздравили американский лидер Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также российские певцы Дима Билан и Николай Басков.