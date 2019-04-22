Медведев прокомментировал победу Зеленского на выборах

Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал выборы на Украине, где по итогам экзитполов победил Владимир Зеленский. Глава правительства отметил, что рассчитывает на честный и ответственный подход нового лидера Незалежной к политике. Кроме того, он оценил возможность улучшения отношений между Москвой и Киевом.

— Очевидно, что перед новым президентом будет стоять задача консолидации страны с учётом сложившихся за последние годы реалий, — заявил Медведев, написав об этом на странице в "Фейсбуке".

Глава правительства уверен, что Зеленский будет придерживаться в отношении России той риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании.

— В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии, — пояснил Медведев.

Он добавил, что желает новому руководству здравомыслия и понимания "глубинной ценности отношений народов" двух стран.

Хотя официальные итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового главу Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо.