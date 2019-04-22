Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пожелал ему крепкого здоровья

Белоруссия всегда была и останется для Украины надёжным соседом и добрым другом, заверил он будущего лидера Незалежной.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на украинских президентских выборах и пожелал ему крепкого здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

— Фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закалённые совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Белоруссия всегда была и останется для Украины предсказуемым партнёром, надёжным соседом и добрым другом, — подчеркнул Лукашенко.

По его убеждению, совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику сотрудничества между Минском и Киевом, а деятельность Зеленского на посту президента будет способствовать процветанию Украины, достижению мира и гражданского согласия.

В заключение Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо народа Украины.

Хотя официальные итоги выборов ЦИК ещё не подвела, нового лидера Незалежной уже поздравили несколько мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, американского лидера Дональда Трампа и премьера Канады Джастина Трюдо.