Зеленский набирает более 73% голосов после обработки 95,06% протоколов

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Зеленский набирает более 73% голосов после обработки 95,06% протоколов

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Владимир Зеленский. Фото: © AP Photo/Sergei Grits

Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. Об этом сообщает ЦИК Незалежной.

У действующего гаранта всего 24,5% голосов. Таким образом, за представителя партии "Слуга народа" проголосовало более 12,8 млн избирателей, а за Порошенко — 4,3 млн.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что официальные результаты второго тура выборов президента страны будут объявлены 30 апреля.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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