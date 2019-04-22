Зеленский набирает более 73% голосов после обработки 95,06% протоколов

Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. Об этом сообщает ЦИК Незалежной.

У действующего гаранта всего 24,5% голосов. Таким образом, за представителя партии "Слуга народа" проголосовало более 12,8 млн избирателей, а за Порошенко — 4,3 млн.

Ранее в ЦИК Украины заявили, что официальные результаты второго тура выборов президента страны будут объявлены 30 апреля.