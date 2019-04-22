Вице-премьер из команды Порошенко считает, что у Зеленского "нет никакого курса"

По мнению Кириленко, секрет колоссальной поддержки избирателей у нового украинского лидера состоит в том, что "каждый проголосовал за своё".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что у новоизбранного президента страны Владимира Зеленского нет никаких ориентиров во внутренней и внешней политике. К такому выводу он пришёл, опираясь на личности известных людей, которые поздравили шоумена с победой.

— Амплитуда поздравлений Зеленского — от Трампа до Януковича — свидетельствует, что каждый видит в нём надежду на свой курс, — рассуждает Кириленко в своём твиттере. — А курса-то никакого нет. И в этом секрет 75%: каждый проголосовал за своё! Поэтому наша задача — сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс.

Амплітуда привітань Зеленського з перемогою - від Трампа до Януковича - свідчить, що кожен бачить у ньому надію на свій курс. А курсу-то ніякого немає. І в цьому секрет 75%: кожен проголосував за своє! Тому наше завдання-зберегти від ревізії проукраїнський та євроатлантичний курс — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 22 апреля 2019 г.

Напомним, что Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. У Петра Порошенко — всего 24,5% голосов.