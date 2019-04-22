Вице-премьер из команды Порошенко считает, что у Зеленского "нет никакого курса"

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Вице-премьер из команды Порошенко считает, что у Зеленского "нет никакого курса"

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Фото © РИА Новости/Стрингер

По мнению Кириленко, секрет колоссальной поддержки избирателей у нового украинского лидера состоит в том, что "каждый проголосовал за своё".

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что у новоизбранного президента страны Владимира Зеленского нет никаких ориентиров во внутренней и внешней политике. К такому выводу он пришёл, опираясь на личности известных людей, которые поздравили шоумена с победой.

Амплитуда поздравлений Зеленского — от Трампа до Януковича — свидетельствует, что каждый видит в нём надежду на свой курс, — рассуждает Кириленко в своём твиттере. — А курса-то никакого нет. И в этом секрет 75%: каждый проголосовал за своё! Поэтому наша задача — сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс.

Напомним, что Владимир Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины. Он набирает 73,17% голосов после обработки 95,06% электронных протоколов. У Петра Порошенко — всего 24,5% голосов.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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