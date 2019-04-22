Дома, кино, Собчак и рыба. Разбираем декларацию Зеленского

Будущий президент Украины оказался человеком увлечённым, но бережливым. Он охотно вкладывается в новые проекты, тонко чувствует тренды и готов рисковать. Но при этом сорить деньгами Зеленский не привык, не меняет автомобили как перчатки и живёт в коттеджном поселке, который не тянет по статусу на киевскую Рублёвку.

Владимир Зеленский вместе с семьей и детьми живёт в доме площадью 350 квадратов в посёлке Иванковичи, который находится в 35 км от Киева. По данным украинских "Вестей", недвижимость там дешевле, чем в Козине, где находится имение Петра Порошенко. Например, прямо сейчас в Иванковичах можно купить дом на 140 квадратов всего за $70 тысяч (4,5 млн рублей) и, таким образом, поселиться прямо по соседству с президентом Украины. К слову, свой коттедж, судя по декларации, Зеленский приобрёл десять лет назад. Сам дом ему обошёлся в 814 тысяч гривен (3,8 млн рублей), а за участок 1,2 тысячи кв. м пришлось выложить 702 тысяч гривен (2,7 млн рублей).

Дом Зеленского располагается на территории коттеджного поселка с поэтичным названием МАЄТОК. Перлина Італії ("Жемчужина Италии"). Застройщик на своём сайте сыплет словами "элитный" и "премиум", но это скорее жильё комфорт-класса, которое подойдёт семьям с несколькими детьми и большой собакой, и никаких замков как на Рублёвке тут, конечно, не встретишь.

Комплекс построен в уникальной местности: её ландшафт совершенно не уступает природным красотам Средиземноморских стран. Здесь есть лес, берёзовая роща, парковые зоны, озёра цитата с сайта ЖК

Всего на 18 гектарах земли построено 103 элитных коттеджа в итальянском стиле, которые уютно расположились на участках от 12 до 25 соток. Разумеется, на территории есть свой детский сад и школа, больница, многоуровневая система охраны и "комфортный микроклимат".

Кроме того, у Зеленского есть квартира в Киеве на 131 кв. м. Судя по всему, в ней он зарегистрирован и дважды голосовал на участке по адресу: проспект Героев Сталинграда, 2. Ещё тремя квартирами (площадью от 98 кв. м до 337 кв. м) он владеет вместе со своими партнёрами по бизнесу — братьями Шефир. Будущая первая леди Украины тоже имеет жилплощадь в столице.

Итого: лишь на территории Киева и Киевской области у Зеленского имеется пять квартир. А ещё — четыре парковочных места и нежилое помещение. Обо всех них имеется запись в декларации.

Есть у будущего президента и зарубежная недвижимость. Начнём с того, что поближе: квартира 129 кв. м и парковочное место 16 кв. м в посёлке Ливадии в Крыму. Кроме того, чета Зеленских с 2014 года арендует квартиру в Великобритании. А не так давно журналисты проекта Слідство.Інфо обнаружили у Зеленского 15-комнатный особняк в Форте-деи-Марми (Италия). Расследователи утверждают, что имение было приобретено компанией San Tommaso S.R.L., которую, к слову, шоумен внёс в свою декларацию. Стоимость объекта оценивается в 3,8 миллиона евро, а сам дом находится в восьми минутах ходьбы от моря.

Об итальянском особняке в декларации Зеленского не было ни слова, однако представители будущего гаранта объяснили, что он не обязан декларировать недвижимость, владельцем которой является компания, основанная Зеленским, а не он сам.

При этом Зеленский задекларировал и другие свои офшоры. Помимо итальянского San Tommaso, там есть упоминание о Vilhar Holdings, Aldorante и Green Family (Кипр), а также Megiritano Ventures и Film Heritage (Белиз).

Кроме того, в декларацию Зеленского попали три автомобиля. Первый — Range Rover 2016 года за 4,7 млн гривен, на котором до недавнего времени ездил сам шоумен. Есть у Зеленских и Мercedes-Benz S 500 4 Matic 2014 года за 1,8 млн гривен, оформленный на первую леди. Третий автомобиль — BMW X5 2011 года — Зеленский добавил в свою декларацию позднее, после того, как об этом узнали и написали СМИ. Цену "икс пятого" он указывать не стал, но сейчас цена на модель 2011 года стартует от 1,6 млн рублей и выше.

Среди активов Зеленского — один из крупнейших в стране продакшнов, мультипликационная студия, концертное агентство, телеканал и продюсерский центр. Как признавался он сам, суммарный оборот всех Зе-компаний оценивается в десятки миллионов долларов.

Так, будущий президент обладает стопроцентными правами на ООО "Киноквартал" и студию "Квартал-95", которые производят самые популярные сериалы и комедийные продукты в стране. В списке проектов той же студии неискушённого зрителя ожидает множество любопытных находок. Ну, про горячо любимый в России сериал "Сваты", наверное, слышали многие. А как насчёт программы "Угадай ящик", которую вела Ксения Собчак? Проекта "Хочу к Меладзе", который вели Игорь Верник и Вера Брежнева? Сериала "Между нами девочками" с Юлией Меньшовой?

Всё это детища Зеленского.

В декларации также упомянут продюсерский центр "Лига смеха" (16,67%), "Анимационная студия — 95" (22,5%), "Квартал ТВ" (12,5%), "Квартал-Концерт" (18,75%) и... рыбный ресторан.

Зеленский с супругой оказались большими любителями морепродуктов. Так, сам шоумен по сей день является совладельцем ресторана "Фиш хаус" (филе тунца от 209 гривен за 100 граммов, средиземноморская устрица от 77 гривен за штуку). Зеленскому принадлежит 15% акций, а его жена Елена на 25% владеет фирмой "Зелари фиш" (компания занимается переработкой и консервацией рыбы, ракоподобных и моллюсков).