ЦИК Украины обработала 99% протоколов: у Зеленского — 73,21%

Что касается инаугурации, то она должна состояться в течение 30 дней после того, как результаты выборов будут официально объявлены.

ЦИК Украины обнародовала результаты подсчёта 99% протоколов. В соответствии с ними Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21% голосов. В свою очередь, Пётр Порошенко набрал 24,46%. Таким образом, разрыв между кандидатами составил более 48%.

За Зеленского проголосовали 13,4 млн украинцев, а за Порошенко — 4,4 млн.

Между тем подсчёт голосов продолжается. В срок до 1 мая ЦИК должна установить официальные результаты выборов на Украине, а ещё через три дня — официально обнародовать их. В течение 30 дней после этого должна состояться инаугурация нового президента Украины. Другими словами, у Незалежной появится новый лидер до 3 июня 2019 года.