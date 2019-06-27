Как укры выкопали Чёрное море и спасли Петра Первого. Главные украинские мифы

На просторах Интернета спорят о заявлении историка Виктора Брехуненко из Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины. Он заявил, что реформы Петра Первого сделаны украинскими руками. Новость оживила старые мемы о великих украх. Мы решили вспомнить важнейшие "достижения" Украины в мировой истории.

Чёрное море

Скорее всего, новость родилась как шутка. После распада СССР американские геофизики Уильям Райан и Уолтер Питман высказали гипотезу, что Чёрное море появилось лишь семь тысяч лет назад, а раньше на дне нынешнего водоёма жили люди.

В середине 90-х в украинской печати активно искали национальную идею и следы украинского открывали везде, где можно и нет. В итоге анекдот про то, что древние укры вырыли море, ушёл в народ. В Интернете можно найти даже цитату из книги про это. Но стоит оговориться, что в руках ту книгу никто не держал.

Первобытный строй

За это народы, по крайней мере Европы, также должны благодарить Украину. Если верить учебнику за пятый класс, первобытные люди уже осознавали себя украинцами. Кто его знает, быть может, между охотой на мамонта и выделкой шкур они даже размолвляли мовою.

Будда

Оказывается, основатель одной из важнейших мировых религий тоже был украинцем. Впервые эту теорию выдвинул учёный Валерий Бебик десять лет назад. Как индийского принца Сиддхартху Гаутаму из рода Шакьямуни занесло в окрестности тогда ещё не существовавшего Киева, непонятно. Но украинцы находят подтверждение в названиях мест Середина-Буда на Сумщине и Буда на Черниговщине.

Римская империя

В те времена, когда Римская республика только готовилась ещё стать владычицей мира, Украина уже была. И уже была великой. Это одна из теорий из книжки для внеклассного чтения украинских школьников. Ну и позже, когда римские императоры набрались сил, — они боялись соваться в Восточную Европу из-за укров. Кто-то предположит, что легионы остановил от продвижения на Восток Тевтобургский лес, но украинцы считают иначе.

Достоевский

Это вы можете наивно полагать, что Фёдор Михайлович — наше всё от прозы. В Киеве считают по-другому. По крайней мере, бывший президент Виктор Ющенко записал Достоевского в украинцы. Отец Достоевского был из Малороссии, как тогда называли эту часть Российской империи. Но Достоевский считал себя гражданином одной большой и великой страны и писал на русском. Как и Николай Гоголь, уроженец Украины.

Facebook

Украинцы не претендуют на саму социальную сеть. Только на её создателя. "Марк Цукерберг — украинец" — ещё одно популярное выражение в социальных сетях. В жители Незалежной его записал экс-премьер Арсений Яценюк. Дело в том, что семья Цукерберга родом из Одессы. Но можно предположить, что сам Марк Цукерберг себя к украинцам не относит, иначе как объяснить, что иконка "Фейсбука" сине-белая, а не сине-жёлтая или, точнее сказать, жовто-блакитная.