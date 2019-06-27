Путь к самоизоляции. Чем закончится токсичная политика Украины?

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как страны Европы реагируют на демарш Украины и как это сказывается на экономике постсоветских республик.

Украина исполнила обещание: её делегация покинула сессию ПАСЕ после восстановления в ней прав российской делегации. Ранее Киев отозвал для консультаций своего представителя в Совете Европы и пригрозил приостановить своё членство в организации, а то и вовсе выйти из неё.

Что это? Истерика? Кому и что они этим хотят доказать? Куда заведёт Киев такая политика?

Демарш Украины поддержали её закадычные "сёстры по русофобии": страны Прибалтики, Грузия и Польша. К ним вроде бы как присоединилась Словакия, но потом выяснилось, что просто один из депутатов, по выражению спикера словацкого парламента, "злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ стран, покинувших сессию в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ". Затащить ещё одно государство в клуб отъявленных русофобов Киеву не удалось.

Впрочем, делегации указанных стран просто убывают для консультаций со своими парламентами и правительствами. Тут важен символический жест, не более того. Все понимают, что, даже если все означенные страны начнут шантажировать ПАСЕ своим окончательным выходом, едва ли это что-то изменит. Конечно, они могли бы совершить эффектный ход — выплатить за Россию все её взносы, нивелировав основную причину, по которой ПАСЕ пошла на возвращение прав российской делегации. Но откуда у них такие деньги, даже если скинутся?

Так что поломаются для виду и вернутся. Украине и того проще, у них меньше, чем через месяц, выборы, так что возвращаться, если что, будут уже совсем другие люди, а нынешние её представители могут позволить себе хлопать дверями, показывая напоследок неприличные жесты и громко матерясь.

Терять Украине нечего, как в плане отношений с Европой, так и в плане отношений с Россией, конфликт с которой давно сорвался в неуправляемый штопор. То же можно сказать и о единомышленниках этой страны. Та же Грузия уже лишилась российских туристов, вот-вот лишится российского рынка, так что может позволить себе говорить о России все, что так ласкает слух заокеанских кураторов.

Больше вопросов к странам Прибалтики и Польше. Их, конечно, едва ли можно назвать друзьями России, но очевидных конфликтов у нас с ними нет, так что их поведение выглядит не очень умным, учитывая, что почву для конфликта они создают сами и на ровном месте. Не исключено, что оно может спровоцировать какие-то меры со стороны Москвы, которые им вряд ли понравятся. Особенно странам Прибалтики, которые уже постоянно жалуются на ответные действия Москвы, больно бьющие по их экономике.

Что же касается Украины, то там хоть и появился новый президент, но политика, направленная на конфронтацию с Россией, не только не изменилась, но, напротив, прогрессирует.

Взять хотя бы ситуацию с задержанными в ходе "керченского инцидента" в прошлом году украинскими моряками. Вроде бы страсти улеглись, пора бы начать конструктивный диалог о возможности их обмена или иных вариантах освобождения. Тем более что Киев ранее устами главного спонсора нынешнего президента фактически признал произошедшее намеренной провокацией прежней власти. И вроде бы сам Зеленский недавно заикался о готовности начать нормализацию отношений с обмена удерживаемыми лицами, как с Донецком и Луганском, так и с Москвой. Но с Донбассом по факту никаких подвижек не происходит, Зеленский, напротив, прямым текстом заявляет, что не собирается вести переговоры с "сепаратистами". С Россией, судя по всему, диалога тоже не получается.

Вчера стало известно о том, что российский МИД направил Киеву ноту, в которой говорится о том, что уголовный процесс в отношении нарушителей российской границы продолжается.

Понятно, что это адресовано, скорее, мировому сообществу, которое озабочено судьбой украинских моряков. Москва как бы даёт сигнал, что она не игнорирует эту озабоченность, что она готова к конструктивному решению вопроса. Только вот готова ли Украина?

Как заявил глава МИД этой страны Павел Климкин, Киев не примет российских предложений, считая их неприемлемыми и лишь обостряющими конфликт.

Ну, как говорится, наше дело — предложить. На самом деле никакого конструктива никто и не ожидал, смена власти предсказуемо не привела к смене внешнеполитической повестки страны. Нам в данном случае гораздо важнее показать Европе, что мы хотим и готовы к сотрудничеству. Разумеется, в рамках соблюдения наших законов и с учётом наших интересов.

И, кажется, в Европе это видят и сами ищут способы, как наладить отношения с Россией, не потеряв лица и не признавая собственных ошибок в участии в непродуктивной санкционной кампании. В принципе возвращение России в ПАСЕ можно считать первым шагом. Там ясно дали понять, что Россия для них приоритетнее, пусть даже это прагматичные и отчасти меркантильные соображения.

А вот Украина Европе уже не просто неинтересна, она токсична. И если с избранием Зеленского у кого-то в ЕС появилась робкая надежда на перемены, его визит в Германию и Францию окончательно развеял все сомнения: это такой же Порошенко, только с другой фамилией, который будет только мешать исправлять ошибки последних пяти лет.

И это также дают понять Украине, но там то ли отказываются верить в то, что Европа не готова потакать всем их прихотям, то ли просто по инерции уже не могут остановиться.

Теперь Украину будут всё больше игнорировать, а на демарши, подобные устроенному в ПАСЕ, крутить пальцем у виска. Если их вообще кто-то будет замечать. Да, у Киева с началом правления Зеленского был шанс всё исправить, наладить отношения с Москвой и доказать Европе свою адекватность, договороспособность и нужность. Он, в принципе, ещё остаётся, но, судя по поведению Киева, будет уменьшаться на глазах. Пока мы видим лишь истерики ребёнка, которому не купили очередную игрушку, чьё поведение неизбежно приведёт его к изоляции — в угол.