В Раде размечтались о "возвращении" Кубани

В украинском парламенте даже появилось депутатское объединение, задача которого – претворить мечту в жизнь.

Тринадцать народных депутатов Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займётся разработкой плана по "возвращению" региона в состав Незалежной. Такими амбициозными планами поделился в " Фейсбуке " депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

— Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займёмся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием, — заявил он.

При этом Гончаренко опубликовал фотографию обращения депутатов к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с просьбой объявить на пленарном заседании о создании объединения "Кубань". Документ датирован 3 октября, в нём значится 13 фамилий.

Кроме самого Гончаренко в списке значатся ещё семь депутатов от партии "Европейская солидарность", два депутата от фракции "Голос", два представителя группы "За будущее" и один внефракционный депутат.

Ранее Лайф писал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам идти воевать, чтобы вернуть Кубань, а также Москву. На это заявление в Государственной думе РФ поступило ответное предложение — взять с этих территорий горсть земли.