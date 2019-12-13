Газ, давай, до свидания! Украинцы с Нового года будут греться шутками Зеленского

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как хохмы украинского президента нешуточно сказываются на жизни простого народа.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, процитировавшему во время саммита "нормандской четвёрки" в Париже стихотворение "А у нас в квартире газ. А у вас?".

"А у нас газопровод", — ответил Зеленский в эфире телеканала "1+1" 12 декабря.

Первая мысль — он эстонец? В смысле, что с ответом почему-то запоздал на три дня. Или долго пытался стишок вспомнить? Кстати, вспомнил он его плохо: там про водопровод было, а не про газопровод.

Впрочем, шутки шутками, но вернёмся в реальность. А в реальности за словами Зеленского ничего не стоит.

Да, у них есть трубопровод, и он долгие годы был безальтернативен для поставок газа в Европу. Но с будущего года это в прошлом — с января начинает работать "Турецкий поток", а следом за ним и "Северный поток — 2".

Да, новые американские санкции могут удорожить проект и несколько отсрочить его, но максимум на пару-тройку месяцев. Остановить его уже невозможно, и газопровод заработает на полную мощность в будущем году — это уже точно, если, разве что, войны не случится.

Так что шутка про то, что у них безальтернативный газопровод, уже не смешна, это было актуально лет десять назад.

Так почему у Зеленского столько оптимизма, что он ещё может шутить по поводу ситуации с газом, которая для Украины складывается явно неблагоприятным образом?

Напомню, после встречи в Париже он был не просто оптимистичен, а ультраоптимистичен, заявил, что газовый вопрос удалось разблокировать, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в десять лет, что осталось обсудить детали и так далее.

Впрочем, он и результаты переговоров по Донбассу, которых по факту не было, оценил очень высоко, заявив о "ничьей", хотя несомненно более опытная Меркель увидела "победу России". Одно из двух: либо совершенно неопытный в этих делах Зеленский реально не понимает, что происходит, либо пытается сделать хорошую мину при плохой игре, выдавая фактические поражения за победы.

Судя уже по тому, что деталями он называет ключевые вопросы, такие как сроки и стоимость нового контракта, в энергетике он разбирается, как свинья в апельсинах. Кто там что разблокировал — непонятно. В голове у него, видимо, кто-то что-то заблокировал. А встреча в реальности закончилась ничем. Ведь сказал же сразу после неё исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, что договорились договариваться. После этого все победные реляции Зеленского выглядят смешно и грустно. Особенно грустно для граждан Украины, перед которыми замаячила перспектива остаться без газа.

Ведь что такое прекращение транзита, неизбежное, в случае отсутствия нового контракта с "Газпромом"?

Для начала это потеря поступлений валюты — до трёх миллиардов долларов в год — для Украины сумма существенная. Но главное не в этом.

Остановка транзита означает остановку поставок газа на Украину. Как так, спросите вы? Ведь Киев с 2016 года не покупает газ у "агрессора", чем очень любят хвастаться украинские власти.

Дело в том, что Украина отказалась покупать не российский газ, а газ непосредственно у "Газпрома". Она покупает его у европейцев, но это тот же газпромовский газ, который идёт через территорию Украины, только принадлежит уже не "Газпрому".

Про "реверс" все слышали? Почему его называют виртуальным или псевдореверсом, знаете?

Да потому, что никакого реального реверса, то есть движения газа по трубе в обратную сторону, нет, труба может работать только в одну сторону, но не факт, что плохо разбирающийся в этих вопросах Зеленский в курсе. Просто Украина покупает у европейцев тот газ, который приходит к ней из России, уже принадлежа Европе, то есть физически находящийся в её трубе. Просто европейцы продают ей излишки купленного ими у России газа ещё до того, как тот поступит в их трубу из Украины.

Иными словами, если в украинской трубе не будет транзитного газа — физически не будет никакого реверса. Да, трубу можно заставить работать в обратную сторону. Но, во-первых, на это уйдёт время, во-вторых, если прекратится транзит, цены на газ поднимутся и европейцы будут продавать Украине газ уже не в три раза дороже, чем "Газпром", как сейчас, а в шесть. И никакой скидки в 25 процентов на правах "братского" народа им там точно никто не предложит.

Интересно ещё, что в случае переключения украинской трубы полностью на поставки из Европы, то есть, наоборот, с Запада на Восток, пострадают в первую очередь регионы Юго-Востока Украины, особенно — Харьковской, Донецкой и Луганской областей, до которых газ будет доходить в последнюю очередь. Интересно, как это будет сочетаться со стремлением Зеленского "вернуть души" проживающих в этих регионах людей, напомнить им, что они украинцы? Сомневаюсь, что возросший ценник на газ будет этому способствовать.

Ещё один важный момент: никто пока точно не может сказать, что будет с украинской ГТС, если в ней вдруг не окажется транзитного газа, ведь она должна быть заполнена, а в случае сильного падения давления может случиться технический коллапс. В последний раз транзит останавливали десять лет назад, но тогда "труба" была в намного лучшем состоянии. Последствия сегодня не может предсказать никто.

Да, серьёзные сбои в системе могут случиться, если Киев начнёт изымать больше допустимого из подземных хранилищ. Сегодня украинские политики хвастаются, что готовы к отключению транзита, — их ПХГ наполнены под завязку.

Но, во-первых, это невозможно проверить, не исключено, что они сильно преувеличивают. Во-вторых, как я уже сказал: существует определённый лимит на отбор газа, в-третьих, не очень понятно, о чьём газе идёт речь. Представляется, что большая часть этого газа принадлежит иностранным трейдерам, которые просто используют украинские ПХГ для его хранения. Надо понимать, что в случае прекращения транзита и проблем с газом в Европе европейские собственники захотят забрать его.

И тут Украине останется прибегнуть к старому доброму средству — "газовой войне", то есть банальному воровству. Что на днях фактически пообещал премьер-министр Алексей Гончарук, заодно продемонстрировавший не менее полное, чем у Зеленского, непонимание проблематики.

Между тем 4 декабря в одном из одесских колледжей произошёл страшный пожар, жертвами которого стали 16 человек. Причиной назвали изношенность здания и электропроводки. Сегодня на Украине изношено буквально всё. Да, тут нет прямой связи с газом, но она могла бы быть. На Украине скоро от изношенности начнёт рушиться и гореть всё: проводка, трубы отопления, газовые трубы.

В последнее время в новостях всё чаще можно встретить сообщения типа "украинец развёл в квартире костёр для приготовления пищи". Либо в его доме просто не было газа, либо у него не было денег, чтобы оплатить астрономическую стоимость топлива. И таких сообщений будет всё больше, и будут новые пожары, взрывы, разрушения и новые жертвы. Украинцы будут всё больше лишаться благ цивилизации, доставшихся от советской эпохи, топить дома чем попало, а история Павки Корчагина, потерявшего здоровье на строительстве узкоколейки, чтобы обогреть Киев дровами, перестанет восприниматься далёкой и непонятной реальностью.

Зато у Украины есть президент-комик, чьи остроумные шуточки, возможно, кого-то согреют холодными зимними ночами. Ведь больше в скором времени греться будет нечем. И это не шутка!