Охранные отряды Кличко. Боевики АТО наведут новый порядок в Киеве

В украинской столице начала действовать муниципальная полиция, формированием которой занимаются объединения участников "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе. Помощь в этом оказывают националисты, получившие на востоке богатый боевой опыт.

— Всеукраинский союз ветеранов АТО предлагает работу ветеранам. Частная охранная фирма, которая будет выполнять функции муниципальной полиции в городе Киеве, проводит набор работников. Критерии: удостоверение УБД (участника боевых действий. — Прим. Лайфа), хорошая физическая подготовка. Заработная плата — 10 000 грн. (около 270 долл. США. — Прим. Лайфа), — такие объявления появились в группах в соцсетях националистической партии "Братство"* Дмитрия Корчинского и созданного ей батальона "Святая Мария".

Такая полиция действительно существует, создана решением киевских властей 15 февраля этого года на основе городского отделения Всеукраинского союза ветеранов АТО. Руководит последним Игорь Мари — сын Владислава Мари, с 13 декабря 2006-го по 30 января 2008-го занимавшего пост заместителя обороны Украины. С началом АТО Игорь стал заместителем командира 12-го батальона территориальной обороны "Киев", с июня по декабрь 2014-го находившегося в Донбассе.

Батальон этот тесно опекался мэром Киева Виталием Кличко, который по возвращении этой части из Донбасса организовал для неё 6 декабря 2014 года торжественный марш по Крещатику.

При этом представители многих добровольческих батальонов (например, Александр Золотухин из "Айдара", основатель Союза ветеранов антитеррора) оценивают Мари крайне низко, как "тыловика и мажора в погонах". По словам Золотухина, по возвращении домой замкомбата "Киева" занялся сбором дани с местных лодочников при покровительстве городской полиции, тратя полученные деньги не на реабилитацию ветеранов, а на наркотики и пьянки с несколькими подельниками.

Однако Кличко явно понравилась идея иметь собственное парамилитарное формирование с легальным статусом (современная Украина живёт в условиях атаманщины, где реальный статус надо подтверждать "штыками", поэтому и глава МВД Аваков пестует свою преторианскую гвардию в лице полка "Азов"), и процесс пошёл. Первые "дружинники" с повязками "Охрана порядка" вышли на улицы Киева уже 18 февраля, правда, всё это походило на неумелую импровизацию.

— Сейчас ребята патрулируют улицы в штатском, но мы подумываем о спецформе — к примеру, она может быть светло-коричневой расцветки, — заявил журналистам замглавы киевского Всеукраинского союза ветеранов АТО Антон Колумбет. — Патрули будут состоять из трёх дружинников и одного полицейского. Наши ребята могут применять дубинки, наручники и травматическое оружие, но не огнестрельное.

По словам Колумбета, на тот момент денег участникам патрулей не платили, соответственно, и интерес к таковым был невелик (а спрос на рейдеров, или, наоборот, охранников фирм, строек или мероприятий велик). Выводы были сделаны, и деньги нашли.

И тут к формированию дружин подключается Корчинский, в 1991—1997 годах вождь УНА-УНСО*, идеолог и практик "войны в толпе" на городских улицах, радикальный националист и жёсткий критик действующей власти на Украине. Но удивительного тут мало.

Дело в том, что Корчинский тесно дружит с Ильёй Кивой, который является не только советником главы МВД Украины, но и руководителем Всеукраинского союза ветеранов АТО.

Биография Кивы достаточно типична для современной Украины - Майдан, затем с февраля по май 2014 года руководитель политического блока "Правого сектора"* в восточных областях Украины, затем получил от Авакова звание майора МВД и командование добровольческим батальоном "Полтавщина" в АТО. Вскоре Кива был назначен замруководителя МВД в Донецкой области, а с октября 2015 года делал карьеру уже в центральном аппарате ведомства в Киеве.

Где-то под Мариуполем Кива, как утверждают журналисты, и познакомился с Корчинским и его женой Оксаной (ныне депутатом Верховной рады от радикальной партии Олега Ляшко). Первый только что создал собственный батальон, вторая обеспечивала эту и ещё ряд подобных формирований медицинскими услугами. На почве чего произошло знакомство, история умалчивает, но Корчинская в феврале 2016-го даже назвала экс-правосека "настоящим героем", а её муж полугодом ранее заявил, что Кива сделал свою часть "одной из наиболее боеспособных".

В свою очередь, её мужа примерно в это же время стали замечать в компании Кивы на улицах столицы. Сначала высокопоставленный сотрудник МВД старался эти контакты не афишировать и даже заставлял удалять сделанные фото, но затем перестал и даже записал в феврале этого года совместное видео с Корчинским по поводу конфликта с меджлисовцами на Чонгаре.

В свою очередь, для бойцов Корчинского и связанных с ними националистов служба в охранной фирме могла бы стать отличным вариантом трудоустройства. Тем более, что легальный статус дал бы им возможность оформить своё военизированное формирование в новом статусе, и прямо на улицах украинской столицы — да ещё и за счёт местной мэрии. Что же касается скромного вроде бы арсенала "дружинников", то в перспективе возможно многое — как известно, частные охранные фирмы могут владеть и гражданским гладкоствольным оружием.

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ.