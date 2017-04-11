Украинские диверсанты пожаловались на многомесячную невыплату зарплаты

С таким заявлением в Украинском кризисном медиацентре (Киев) выступили бойцы 73-го центра Сил специальных операций, базирующегося в Очакове (Николаевская область).

— Со 2 июля 2016 года военные (среди которых люди в звании полковника. — Прим. Лайфа) зависли в процессе перевода в другую часть из-за отказа подписать документы — из-за того, что на самом деле им до сих пор не выплатили всю заработную плату за тот период службы, а в документах на перевод говорится, что средства выплачены и претензий к части они не имеют. По этому поводу бойцы выиграли ряд судов о нарушении условий прохождения военной службы, но решения суда не выполняются, — сообщается на сайте медиацентра.

Начало истории освещалось в украинских СМИ ещё летом 2016 года.

— С такими командирами и врагов не нужно — единственный вывод, который напрашивается после знакомства с ситуацией, о которой пойдёт речь, — сообщало 11 августа 2016 года интернет-издание "Резонанс". — 12 бойцов 73-го центра Сил специальных операций (ССО) выставили на улицу из собственной части без должным образом оформленных документов и, соответственно, без полагающихся выплат – от 80 до 100 тысяч (гривен. — Прим. Лайфа) на брата! "Заслуга" в этом — командования части В2492 (г. Очаков, Николаевская область) и командования штаба АТО.

В итоге военные сначала были вынуждены жить под забором "элитной" части, а затем, когда они разъехались по домам, против них возбудили уголовные дела из-за самовольного её оставления. При этом контракт с прошедшими в 2014–2015 годах бои под Саур-Могилой, Иловайском и Дебальцевом военными до сих пор не расторгнут.

Журналисты также сообщили о результатах проверки в части, которая была проведена Военной службой правопорядка и командованием Военно-морских сил Украины.

— Проблемы выявили буквально на каждом шагу! — пишет "Резонанс". — Военнослужащие не были обеспечены надлежащими условиями проживания, были проблемы с водой, банно-прачечным обслуживанием. Правоохранители составили административные протоколы (и направили их в суд) в отношении заместителя командира по материальному обеспечению подполковника Концебы, начальника медицинской службы этой части майора медицинской службы Ромашева и командира роты подполковника Марченко. Впрочем, наказание за это предусмотрено лишь символическое.

73-й морской центр — одна из основных частей украинского спецназа, входящая в созданные 7 июля 2016 года указом Порошенко Силы специальных операций Вооружённых сил Украины.

— Это комплексный механизм противодействия элитных подразделений в гибридной войне, — воспевали тогда возможности ССО ура-патриотические украинские СМИ.