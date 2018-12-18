Вор украл нефритовое ожерелье за 84 млн, проглотив все 40 бусинок

Мужчина действовал с сообщницей, вместе с которой они притворялись покупателями.

Житель Китая попытался украсть нефритовое ожерелье стоимостью £1 млн (около 84 млн в рублях), проглотив одну за другой 40 бусинок, чтобы остаться непойманным. 49-летний мужчина по фамилии Хоу украл украшение из ювелирного магазина, прикинувшись покупателем. Подозреваемый попросил посмотреть на камни при естественном свете, после чего вышел на улицу и разорвал ожерелье, сообщает Daily Mail.

По данным полиции, у мужчины была сообщница — 24-летняя девушка по фамилии Чжоу. Вместе они притворялись покупателями, заинтересованными в покупке ожерелья. В течение недели они приходили в ювелирный магазин в провинции Гуандун. В день преступления пара пришла в 11 утра, и мужчина попросил посмотреть на украшение при дневном свете. Девушка осталась внутри вместе с продавщицей.

Как только Хоу вышел на улицу, то разорвал ожерелье и проглотил все бусины. Сотрудники магазина обратились в полицию, и грабителей практически сразу поймали, однако украшений при них не нашлось. Тогда стражи правопорядка решили отправить подозреваемого на рентген.

Сейчас мужчина, которого ранее судили за кражу нефритовых украшений, заключён по стражу. Половина бусин уже передана полицейским, вторая половина до сих пор находится внутри Хоу.