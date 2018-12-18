Вор украл нефритовое ожерелье за 84 млн, проглотив все 40 бусинок

Читайте также

Вор украл нефритовое ожерелье за 84 млн, проглотив все 40 бусинок

579
Мужчина действовал с сообщницей, вместе с которой они притворялись покупателями.

Житель Китая попытался украсть нефритовое ожерелье стоимостью £1 млн (около 84 млн в рублях), проглотив одну за другой 40 бусинок, чтобы остаться непойманным. 49-летний мужчина по фамилии Хоу украл украшение из ювелирного магазина, прикинувшись покупателем. Подозреваемый попросил посмотреть на камни при естественном свете, после чего вышел на улицу и разорвал ожерелье, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © AsiaWire</p>

По данным полиции, у мужчины была сообщница — 24-летняя девушка по фамилии Чжоу. Вместе они притворялись покупателями, заинтересованными в покупке ожерелья. В течение недели они приходили в ювелирный магазин в провинции Гуандун. В день преступления пара пришла в 11 утра, и мужчина попросил посмотреть на украшение при дневном свете. Девушка осталась внутри вместе с продавщицей.

<p>Фото © AsiaWire</p>

Как только Хоу вышел на улицу, то разорвал ожерелье и проглотил все бусины. Сотрудники магазина обратились в полицию, и грабителей практически сразу поймали, однако украшений при них не нашлось. Тогда стражи правопорядка решили отправить подозреваемого на рентген.

<p>Фото © AsiaWire</p>

Сейчас мужчина, которого ранее судили за кражу нефритовых украшений, заключён по стражу. Половина бусин уже передана полицейским, вторая половина до сих пор находится внутри Хоу.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×