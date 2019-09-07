Звезда показала, как готовится к урагану, вызвав ярость даже у верных фанатов

Сейчас весь мир с ужасом наблюдает за новостными сводками с Багамских островов, где бушует мощный ураган "Дориан". Соцсети полны видео и фото очевидцев, которые перемежаются словами поддержки от тех, кому повезло не оказаться во власти стихии.

Но, к сожалению, не всем хватает такта выразить лишь своё сочувствие. Сильнее всего с этой задачей не смогли справиться популярные актрисы и блогеры. К примеру, секс-символ и в свои 47 лет София Вергара, снимавшаяся в "Американской семейке" и "Мачете убивает", выложила пост, посвящённый урагану, пишет Lad Bible.

На снимках София веселилась со своими подругами за парочкой бокалов чего покрепче, а под фото красовалась надпись: "В ожидании "Дориана". В комментариях многие подписчики звезды совершенно не оценили её бесстрашия. Даже сын актрисы усомнился в увиденном.

Это как-то совсем не походит на приготовление к урагану Маноло Гонсалес Вергара

Я ваш фанат, но этот комментарий под фото совершенно не уместен lyd713

Потрясающий пример примитивности звёзд. Вас интересует лишь собственная персона. И о человеколюбии не идёт и речи willtsc17

В этой недалёкости популярную актрису поддержала и модель Татьеле Польяна. Девушка опубликовала грустный пост о том, как сердце её разбито, а все мысли — с пострадавшими. Но сопроводить такие тёплые слова она решила снимком своего самого выдающегося места. Позже модель пыталась оправдать такой выбор тем, что фото было сделано именно на Багамах, но всё тщетно.

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