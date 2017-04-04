Законное вскрытие замков

Случайно захлопнувшаяся дверь или внезапно заклинивший замок — одно из самых неприятных происшествий, от которого, увы, не застрахован никто. Причин, из-за которых владелец не может получить доступ к своей квартире или машине, несколько — это банальная потеря ключей, износ элементов замка, повреждение ключа и так далее.

Что делать и кому звонить? У тех, кто столкнулся с такой проблемой, есть несколько вариантов решения. И любой из них будет подразумевать вскрытие замков. Если нет запасных ключей — вариантов немного. Первое, что приходит в голову, — попытаться самостоятельно проникнуть в квартиру или салон автомобиля. Для этих целей можно даже вооружиться подручными средствами и одолженными у соседа инструментами. Стоит ли говорить, что любительские манипуляции в подавляющем большинстве случаев приводят к ещё большим проблемам и даже травмам?

Ещё можно вызвать МЧС. Но бесплатно эта служба вскрывает двери только в случае угрозы жизни (если в закрытом помещении находится человек). В противном случае вам придётся отдать немалые деньги за выбитую дверь или замок, не подлежащий восстановлению.

Так что выход один: вызов официальной платной службы, специалисты которой способны быстро и аккуратно вскрыть замок любой сложности. Подобные сервисы работают круглые сутки, и вызвать их можно по горячей линии. Не помешает записать их телефон заранее. Ещё одно преимущество специализированных сервисов — замену замка можно заказать сразу же, не отходя от двери, как говорится.

Таким образом, даже в случае форс-мажора и вскрытия замков вы не оставите своё имущество без защиты. Замена замка при этом производится с гарантией качества и возможностью дальнейшего сервисного обслуживания. Стоит отметить и то, что специалисты подобных сервисов работают со всеми типами замков и готовы прийти на помощь в случае непредвиденных ситуаций с замками сейфов, офисов, гаражей и так далее.

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