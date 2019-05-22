Особые обязательства. Что требуют при усыновлении

На днях в Москве девушка в медицинской маске принесла и оставила в поликлинике на севере столицы свою двухлетнюю дочь. Когда спустя некоторое время даму задержали, она рассказала полиции, что не справлялась с ребёнком и решила таким образом избавиться от дочери. Чуть позже выяснилось, что девочка мешала матери-кукушке налаживать личную жизнь с очередным сожителем. Малышке в каком-то смысле повезло: женщина не бросила её погибать, а принесла к людям. Сейчас девочка находится в больнице, а мать — под следствием.

Хочется верить, что такую мать лишат родительских прав, а у малышки со временем появится настоящая семья — желающих удочерить девочку найдётся немало. Ведь тысячи семей годами мечтают о малыше, тратя заоблачные суммы на лечение бесплодия.

Мотивы удочерения/усыновления разные: кто-то не может иметь детей, а кто-то забирает в семью одинокого малыша и растит его наравне со своими детьми, просто чтобы сделать мир чуть счастливее и светлее.

В любом случае усыновление — очень ответственный шаг, и кандидатам в родители придётся пройти через собеседования, сбор документов, многочисленные обследования и даже суды. Подробно процедура усыновления описана в Семейном кодексе РФ, и, конечно, без помощи юриста обойтись будет нелегко. Но есть общие моменты, которые полезно будет знать потенциальным усыновителям.

Законодательные нюансы

В России усыновление разрешено как российским гражданам, так и иностранцам. По закону усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоих полов. На деле же существует достаточно много неочевидных нюансов и ограничений.

16 лет

Разница в возрасте между усыновителем и усыновляемым должна быть не менее 16 лет.

Принцип неразрывности уз братьев и сестёр

Нельзя усыновить мальчика, не усыновив брата или сестру. Приоритет отдаётся близким родственникам ребёнка и семейным парам.

Процедура усыновления — только через суд

Именно судебное решение станет для органов ЗАГС основанием для выдачи свидетельства о рождении, где родителями малыша будут указаны усыновители.

Кстати, в рамках соблюдения тайны усыновления закон допускает при разрешении в суде вопроса об усыновлении изменить по ходатайству усыновителей фамилию, имя, отчество, место и дату рождения малыша.

Проверка будущих родителей со стороны органов опеки + знакомство с новым членом семьи

На этом этапе необходимо обратиться в органы опеки с заявлением о желании стать кандидатами в родители. К заявлению прикладываются биография и характеристики заявителя, справки о здоровье, сведения об имуществе и доходе.

Такое заявление рассматривается в течение пяти дней, но сроки могут быть продлены, ведь зачастую органам опеки нужно провести обследование жилищно-бытовых условий кандидата, проверить сообщённые данные, да и побеседовать как с самим кандидатом в усыновители, так и с членами его семьи.

Однозначным поводом для отказа в разрешении на усыновление являются некоторые заболевания, отсутствие собственного жилья, недостаточный доход, непогашенная судимость и некоторые другие факторы.

При положительном решении органы опеки оформляют письменное одобрение статуса кандидата, которое впоследствии вместе с иными документами усыновитель представит в суд.

Закрытый список кандидатов на усыновление

Часто в органы опеки обращаются люди, которые уже знают, кого они хотят усыновить или удочерить. Для тех, кто не определился, орган опеки и попечительства предоставит доступ к закрытому списку кандидатов на усыновление. На усыновление даже есть очередь — иногда ждать "своего" малыша придётся полгода и больше. Далее потенциальным родителям даётся время и отдельное разрешение органов опеки (обычно 10 дней) на общение с малышом.

Во время общения потенциальных усыновителей с ребёнком руководство учреждения, где находится малыш, наблюдает, как происходит взаимодействие кандидатов в родители с ребёнком, удаётся ли им найти общий язык, и на основании увиденного сообщает органам опеки и попечительства свои выводы, а с 10 лет усыновление допускается только с согласия самого ребёнка — к вопросу одобрения усыновителей подходят тщательно и системно.

И вот встреча усыновителей и малыша состоялась, у органов опеки нет замечаний и вопросов к кандидатам — время готовить документы в суд и подготавливать дом к появлению нового члена семьи.

Тайна усыновления

Судебные заседания по данным делам закрытые. На них присутствуют специалисты органов опеки, прокурор и усыновители. Так гарантируется тайна усыновления, за разглашение которой установлена уголовная ответственность. Также на суд могут быть вызваны в качестве свидетелей педагоги и иные лица, которые помогут суду составить полное объективное представление как об усыновителях, так и о том, соответствует ли положительное решение об усыновлении интересам ребёнка.

Документы

Документы на малыша готовят органы опеки. Усыновители сами готовят свой пакет: справки с работы, свидетельства о собственности, данные о состоянии здоровья, отсутствии судимостей и семейном положении (для состоящих в браке — аналогичный пакет документов потребуется и на супруга). Необходимо представить согласие биологических родителей малыша на усыновление. Такое согласие не требуется в ряде случаев, например, если биологические родители умерли или неизвестны.

В ряде случаев может дополнительно понадобиться проведение комплексных экспертиз и обследований. Процесс усыновления длительный и сложный, что вполне оправдано значимостью момента, ведь нет ничего страшнее, чем дать малышу ложную надежду на семью, а потом снова вернуть его в детдом.

Награда за потраченные время, силы и нервы — счастливые глаза малыша и его новых родителей — людей, которые стали родителями осознанно и никогда не захотят оставить своего малыша.