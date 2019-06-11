Не дай себя развести. 5 правил защиты от мошенников и хакеров

В Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян. Их имена, паспорта, телефоны и место работы теперь сможет узнать любой желающий. Утечка произошла в трёх крупных банках — "Альфа-банк", "ОТП-банк" и "ХКФ-банк". Вероятно, данные клиентов банков попадут к мошенникам и будут включены в различные коммерческие базы для отправки предложений, услуг и товаров. Эксперты сформулировали пять правил, как не стать мишенью для аферистов.

Дороже, чем паспорт Относиться к охране своих персональных данных даже серьёзнее, чем к собственному паспорту Фото © Pixabay

Мониторить Сеть При обнаружении своих данных в Интернете незамедлительно обращаться в свой банк, Роскомнадзор и правоохранительные органы Фото © Pixabay

Решать все вопросы только в филиале банка, где у вас открыт счёт Не обсуждать по телефону свои данные и планы с людьми, представившимися представителями банка, ими могут оказаться мошенники Фото © ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

Не использовать биометрию Отказаться от услуги биометрии. Она тоже относится к персональным данным и может быть похищена. Если не сейчас, то в будущем Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Не подключать интернет-банк Но без этой услуги крайне сложно жить, особенно жителям крупных городов. Это почти то же самое, что не пользоваться Интернетом Фото © Pixabay

При этом эксперты признают, что в целом очень тяжело защитить себя от утечки данных третьим лицам, когда вы при оформлении документов даёте согласие на их хранение и обработку. Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation), действующий в ЕС, предусматривает серьёзные денежные взыскания с компаний, допустивших утечку.

— Для сравнения: в Европе и США штрафы за потерю персональных данных клиентов зависят от оборота компании. Крупные банки выплачивают десятки миллионов долларов. У нас такого нет, — сказал Лайфу глава компании Zecurion Алексей Раевский.

По его словам, правовая коллизия в том, что организации должны заниматься охраной персональных данных. Но на законодательном уровне нет положений, которые заставили бы компании нести ответственность. Например, банки, в которых часто происходят утечки.

По мнению эксперта, российский закон о персональных данных не защищает безопасность граждан. Потому что у банков нет никакого стимула выполнять положения этого закона — это дорого и достаточно сложно. А максимальный штраф в России — 75 тысяч рублей. "Это меньше зарплаты специалиста по безопасности", — отметил Алексей Раевский.