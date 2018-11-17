От "Плачет девушка в автомате" до алкоголизма. Как жил Евгений Осин

Сегодня, 17 ноября, стало известно о смерти певца Евгения Осина. Он прошёл путь от вершины отечественного музыкального Олимпа до учителя музыки в школе. Как жил Осин — в материале Лайфа.

"Плачет девушка в автомате", "Качка" — эти песни, написанные больше 20 лет назад, помнят до сих пор. Быстрый взлёт и такое же стремительное падение, причём едва ли не на самое дно — так можно охарактеризовать карьеру Евгения Осина. Что принесло Осину популярность и почему он пропал с экранов в мгновение ока.

"Браво!"

Осина стали узнавать на улицах после того, как он сменил Жанну Агузарову в "Браво".

— А послушай ты Осина, он только что бродил где-то неподалеку, — посоветовал один из участников группы Евгению Хавтану.

Так Евгений Осин стал одним из участников уже тогда легендарной группы. Правда, вместе они были недолго: записали несколько песен для альбома "Скажем мы друг другу: "Браво!", который, впрочем, так и не вышел, да поездил по городам с концертами. Примерно через год Хавтан предпочёл Валерия Сюткина, а Осину ничего не оставалось, кроме как уйти.

Исполнитель собрал группу "Авалон" и даже записал с ней альбом, пять песен из которого можно без проблем найти на просторах рунета. Композиции сильно напоминают смесь песен "бравистов" и группы Enigma. Последние, правда, появились на год позже.

А тем временем "Авалон", так и не получив признательности со стороны поклонников, канул в Лету.

"Плачет девушка в автомате"

Ту самую популярность, о которой мечтает каждый исполнитель, Осин получил в 1994 году после выхода песни "Плачет девушка в автомате". Он всерьёз берётся за стиль 60-х и 70-х годов. Тогда-то и выходит альбом "70-я широта", который приносит колоссальный успех благодаря всего одному хиту.

Остальные песни в целом нравятся публике, но сказать, что их распевают на каждом углу, невозможно. Концерты Евгения Осина начинают собирать всё большие площадки, он становится народным кумиром.

В 1996 году появляются новые хиты — "Портрет работы П. Пикассо" и "Качка". Слышно каждый из них было буквально из каждого чайника. Популярность Осина начинают сравнивать с Юрой Шатуновым. Гонорары, дежурящие под дверью поклонницы… — в общем, весь "набор" популярного музыканта. Артист продолжил записывать альбомы, правда, больше ни один из них не имел оглушительного успеха.

Когда гастроли по стране и за её пределами отгремели, появилась необходимость срочно создавать что-то новое. Съёмки в "Старых песнях о главном", запись видеоклипов — поклонницы словно перестали его видеть в упор.

Жена

Осин встретил свою любовь, Наталью Черемисину, когда был ещё на пике популярности. Исполнитель пригласил поклонницу на концерт, они стали общаться. Как сообщали тогда СМИ, она была замужем, но после некоторых терзаний ушла от супруга, честно рассказав ему, что влюбилась.

Пара поженилась в 2000 году. Ещё через два года родилась девочка, которую назвали Агнией. Тем временем Осин терял популярность, денег за концерты платили всё меньше, на корпоративы практически не звали. Певец "с ангельским голосом" стал прикладываться к бутылке всё чаще.

В итоге супруге всё это надоело, и она ушла, забрав трёхлетнюю дочь. Осину строго запретили общаться с девочкой. Начался запой.

На пять лет исполнитель словно пропадает: его не видно и не слышно. Лишь изредка появляются новости в стиле "попал в ДТП на мотоцикле, получил несколько ушибов", как это было, например, в 2009 году.

В 2010-м Осин устраивается работать в московскую школу № 1287. Здесь он создаёт группу "Фишки", в которой поёт его дочь. В интервью певец признавался, что устроился на эту работу только ради девочки. Однако через пять лет он бросает работу в школе.

"Приучил к хорошей жизни"

После этого некогда кумир тысяч советских и российских девушек появляется в новостях, связанных или с алкоголем, или со скандалами. Была, правда, и пара приятных исключений.

Так, в 2016-м он рассказал СМИ, что наконец выплатил долг по алиментам (дочери певца к тому моменту было 14 лет). После этого Осин стал рассказывать СМИ, что жена ушла не из-за его пьянства, а потому, что нашла мужчину побогаче. Певец даже "винил" себя: вот, мол, приучил к хорошей жизни, сам виноват.

Между тем Наталья не делала никаких громких заявлений и вообще не контактировала с прессой.

Застолья с незнакомцами

Всё более настойчивыми стали слухи о том, что Осин спускается по социальной лестнице вниз. Так, в апреле этого года певец написал заявление о том, что его квартиру обокрали.

Обстоятельства преступления следующие: исполнитель устроил застолье с незнакомыми ему двумя женщинами и мужчиной. А после праздника он обнаружил пропажу денег и пяти мобильных телефонов.

Нужны деньги

Примерно через месяц Осин вновь появляется в СМИ. Он рассказывает о том, что у него начались проблемы с ногами и позвоночником, что ему требуются деньги на лечение.

Он обращается к поклонникам с просьбой перечислить деньги, так как у него нет средств даже на консультацию врача. Якобы по авторским он ничего не получает, а с последнего места работы давно уволился.

Мужчина утверждал, что каждый шаг ему даётся с огромным трудом: "Словно ползаю по острым ножам". По словам певца, ему никто не может помочь, так как живёт он в одиночестве.

Скандал с подругой

Певица Наталья Штурм, прочитав это интервью своего приятеля, тоже отправилась в СМИ. Она заявила, что деньги Осину нужны не на лечение, а на бутылку.

Она также рассказала, что у Осина не с ногами проблема, а с печенью. По словам певицы, друг категорически отказывается ложиться в клинику, хотя ему там даже оплатили палату.

Осин всё так же через СМИ ответил, что они никогда не дружили. Наталья же рассказывала, как 12 часов через закрытую дверь уговаривала его поехать в клинику, что он отказывался и прочая, прочая, прочая.

Пропал

Некоторое время назад все СМИ страны облетела новость о том, что Осин пропал. Как оказалось, с певцом решили связаться родственники, которые три дня не получали никакой информации о состоянии его здоровья.

Однако исполнителя вскоре нашли. В клинике, где лечат зависимых от алкоголя.

За последние два года не раз появлялись новости о том, что его лечат от алкоголизма.