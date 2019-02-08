Памяти Сергея Юрского

Сергей Юрский ушёл из жизни 8 февраля на 84-м году жизни. Актёр, режиссёр, писатель и по-настоящему великий человек.

Фильм "Любовь и голуби" можно пересматривать бесконечно не только из-за искромётных шуток и хорошего сюжета. Великолепная актёрская игра — главное достоинство картины. Каким забавным и лёгким гениальный Сергей Юрский изобразил сельского мужика! Сегодня так не играет никто.

Он хотел стать юристом, даже поступил на юридический факультет. Но после третьего курса решил, что это не его путь. Подал документы на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени Островского. И уже после второго курса был принят в труппу Большого драматического театра имени Горького.

В БДТ Юрский работал под руководством знаменитого режиссёра Георгия Товстоногова. Играл Чацкого в "Горе от ума", Фердыщенко в "Идиоте" и короля Генриха VI в одноимённом спектакле. В середине 1970-х Юрский поставил спектакль "Мольер". Критики были в восторге: актёрский размах, мощь декораций, потрясающая режиссура.

Юрский поставил десятки спектаклей в Москве и Санкт-Петербурге. Каждую работу любил и нещадно критиковал. Друзья говорили про него, что мастеру хотелось, чтобы всё было совершенно.

Потому и в актёрских работах в кино он выкладывался на сто процентов. Роль великого комбинатора Остапа Бендера в его исполнении до сих пор считается идеальным воплощением этого персонажа.

— Для меня Бендер — абсолютно положительный герой, а вовсе не мошенник. Такое скопление положительных качеств невозможно в жизни, только в фантазии великих авторов, — рассказывал Юрский в 2008 году.

Он боялся стать заложником одного образа, поэтому пробовал себя в разных картинах, в разных направлениях: деревенщина дядя Митя в фильме "Любовь и голуби", интеллигентный врач Груздев в киносериале "Место встречи изменить нельзя", уважаемый и по-отечески строгий Викниксор в "Республике ШКИД".

— Сегодня уже привычно звучит "великий артист", говорят, даже в шоу-бизнесе есть великие артисты. Я не признаю этого. А вот Сергей Юрьевич действительно эпоха, история, великий русский артист театра и кино, человек с огромной биографией, эрудит, с таким обаянием, с таким талантом, — говорит коллега Юрского, актёр и юморист Владимир Винокур.

Самым большим страхом Сергея Юрского был страх потерять себя. Он всегда оставался верным слову, профессии, внутренним убеждениям. Мечтал только о том, чтобы хватило здоровья на новые спектакли, новые роли и новые книги.

Мастер переводил пьесы Эжена Ионеско, писал прозу и стихи. Читал со сцены Пушкина настолько искренне, что люди в зале старались ловить каждый его звук, каждый жест, каждый взгляд.

В спектакле "Предбанник" герой Юрского говорит: "Слишком много карнавала. А существует только то, чего мало, чего много — исчезает". Очень точные слова. Актёров, сравнимых по таланту с Юрским, действительно мало.

Ушёл человек, в игру которого верили несколько поколений. И будут верить ещё долго, потому что Сергей Юрский стал частью нашей истории, нашей культуры и нашей жизни.