Российские звёзды прощаются с Китом Флинтом

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Российские звёзды прощаются с Китом Флинтом

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Фото: © AP Photo/Axel Seidemann

Известные люди нашей страны — о музыке и энергии Кита Флинта, солиста группы The Prodigy, которая сформировала во всём мире целое поколение.

— За последние годы ушло очень много непожилых музыкантов, которые внесли огромный вклад в мировую культуру. Кит Флинт был пассионарным музыкантом, и вклад The Prodigy в электронную музыку сложно переоценить. Электронный панк, который открыла эта группа, изменил направление международной музыки. Это культовая группа, сформировавшая целое культурное течение. Мне жаль, что многие музыканты не справляются с жизнью и уходят. Уходят по своей воле, — сказал Лайфу бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Свои сожаления по поводу ухода Кита Флинта высказал юморист Павел Воля.

Воспоминаниями о концерте The Prodigy в Москве поделился писатель и бизнесмен Сергей Минаев:

Музыкальный критик Михаил Козырев сообщил, что надеется: "там" Флинту станет веселей.

Как уже сообщал Лайф, сегодня стало известно о самоубийстве Кита Флинта. Его нашли мёртвым в его же доме. Музыканту было 49 лет.

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
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