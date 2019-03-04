Российские звёзды прощаются с Китом Флинтом

— За последние годы ушло очень много непожилых музыкантов, которые внесли огромный вклад в мировую культуру. Кит Флинт был пассионарным музыкантом, и вклад The Prodigy в электронную музыку сложно переоценить. Электронный панк, который открыла эта группа, изменил направление международной музыки. Это культовая группа, сформировавшая целое культурное течение. Мне жаль, что многие музыканты не справляются с жизнью и уходят. Уходят по своей воле, — сказал Лайфу бывший фронтмен группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
Свои сожаления по поводу ухода Кита Флинта высказал юморист Павел Воля.
Воспоминаниями о концерте The Prodigy в Москве поделился писатель и бизнесмен Сергей Минаев:
Музыкальный критик Михаил Козырев сообщил, что надеется: "там" Флинту станет веселей.
Как уже сообщал Лайф, сегодня стало известно о самоубийстве Кита Флинта. Его нашли мёртвым в его же доме. Музыканту было 49 лет.
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