"Я уйду из жизни, когда потеряю славу". Страшное признание вокалиста The Prodigy

Кит Флинт жил весьма эксцентричной жизнью, в которой присутствовали наркотики, алкоголь и постоянные тусовки. И отказываться от неё он никак не хотел. В частности, в одном из интервью вокалист The Prodigy признался, что когда он потеряет былую славу, то покончит с собой. Сегодня 49-летнего Флинта нашли мёртвым в собственной доме в британском графстве Эссекс, сообщает Mirror.
Я не откладываю деньги. Всё, что у меня есть, я сразу обналичиваю. Но всё это время в голове крутится мысль, что когда моя слава закончится, то я сведу счёты с жизнью. Клянусь Богом, это не мысли о суициде, это скорее положительный исход для меня
Кит Флинт
У Кита было не самое счастливое детство. Его родители разошлись, когда он был ещё ребёнком. После этого у него начались проблемы в школе, откуда будущего музыканта выгнали в 15 лет. Затем он работал мясником, кровельщиком и даже бурильщиком, но в конечном счёте судьба привела его на сцену.
Пусть я перекрашу волосы во все цвета и не будет места, где бы я не сделал пирсинг. Даже если все мои татуировки с возрастом обвиснут, по крайней мере, я могу сказать: Да, я сделал это. Без этой группы и музыки моя жизнь была бы ужасной
Кит Флинт
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