DJ Грув об ушедшей вместе с Китом Флинтом эпохе

Друг Кита Флинта DJ Грув — об уходе великого музыканта и "внутренних демонах" его творчества.

Мне сложно комментировать уход Кита из жизни. Прямо сейчас я на постоянной связи с Лондоном. В это воскресенье мы должны были увидеться, а теперь — просто шок... Я ещё не пришел в себя.

Кит Флинт — кумир поколения. Его любили во всем мире и в России. Мы на радиостанции 106,8 в программе "Шторм" были первыми, кто рассказывал о The Prodigy. Мы первыми привезли их в Москву, в концертный зал "Россия", брали у них интервью и рассказывали всей стране про этих музыкантов.

The Prodigy — это звучание, которого никогда не слышал российский слушатель. Они давали энергию, которой не хватает нашему поколению. С музыкой Флинта ты настраиваешь своих внутренних демонов на мощную и агрессивную музыку. Все негативные эмоции и плохие мысли ты можешь выпускать из себя в общий энергетический поток. Музыка The Prodigy — это большая сила звука, совмещение электроники с роком, на таком уровне это больше никому не удавалось.

The Prodigy планировали американское турне, летом должны были приехать в Россию. Сейчас никто не знает, даже Лиэм Пэрис (создатель и участник The Prodigy. — Прим. Лайфа) не знает, что будет дальше. Мы все должны как-то пережить эту утрату.

В субботу я прилечу в Лондон и всё узнаю. Мы хорошо общались и дружили. Он великий человек.