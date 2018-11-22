Фигуранты дела об изнасиловании 23-летней дознавательницы в Уфе нашли себе алиби

Двоих фигурантов дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы могут отпустить из-под стражи уже в декабре, пишет издание "Горобзор" со ссылкой на источник, близкий к материалам дела.

Отправиться на свободу могут 51-летний бывший начальник уфимского отдела МВД Эдуард Матвеев и 50-летний экс-начальник Кармаскалинского ОВД Салават Галиев. У бывших правоохранителей, возможно, появилось алиби. Так, по сообщению источника, Матвеев в вечер совершения преступления находился дома. Якобы он вернулся около 22:30, это попало на камеру наружного наблюдения.

Адвокат Галиева тоже настаивает на том, что его подзащитного не было на месте преступления и у него есть алиби. Якобы это может подтвердить его друг, некий Андрей Шрухин. Он утверждает, что полковник с половины десятого до полуночи находился в кафе "Отдых". А затем его отвёз домой водитель. По словам адвоката Асляма Халикова, защита собирается ходатайствовать об освобождении обвиняемых, пишет РИА "Новости".

Есть свидетели, их показания, телефонные звонки с водителями полицейских, есть записи с видеокамер. По ним мы можем доказать, что Матвеев въехал в свой двор, а Галиев в момент преступления был в загородном кафе Аслям Халиков

Третий подозреваемый — бывший руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук. Именно его биоматериалы были обнаружены на теле девушки, согласно проведённой экспертизе ДНК.

Ранее пострадавшая также рассказала о подробностях преступления, которое произошло в ночь с 29 на 30 октября. По её словам, она приехала на место работы по приглашению коллег, которые прямо там устроили застолье. Они напоили жертву и поочередно её изнасиловали.

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