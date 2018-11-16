Технологии Третьего рейха. Над Швецией заметили НЛО в виде гигантского колокола

Странный летающий объект был снят в небе над Гётеборгом. Огромный, как здание, подвижный и меняющий форму
Амирреза Милад
В комментариях к видео пользователи предположили, что странный объект является всего лишь отражением в стекле автомобиля или верхней частью трубы, которая скрыта туманом. Но были и другие версии: владелец канала secureteam10 Тайлер Глокнер предположил, что в объектив Амиррезы попал летательный аппарат, созданный по технологиям Третьего рейха.
Германия была самой первой страной, получившей и освоившей технологии пришельцев, — антигравитацию
Тайлер Глокнер
Впрочем, даже на его собственном канале эта версия показалась убедительной далеко не всем.
Это воздушный шар. Я верю в пришельцев, но это — просто воздушный шар
Хавьер Эрнандес
Кстати, основной версией комментаторов и вовсе оказался надувной автопогрузчик, испытания которого проходили в Швеции именно в это время.
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