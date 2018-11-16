Технологии Третьего рейха. Над Швецией заметили НЛО в виде гигантского колокола

Жительница Швеции Амирреза Милад выложила на "Ютубе" видео о необычном летающем объекте. На кадрах видно, как над дорогой в Гётеборге завис то ли колокол, то ли пепелац, то ли ступа сказочной Бабы-яги.

Странный летающий объект был снят в небе над Гётеборгом. Огромный, как здание, подвижный и меняющий форму Амирреза Милад

В комментариях к видео пользователи предположили, что странный объект является всего лишь отражением в стекле автомобиля или верхней частью трубы, которая скрыта туманом. Но были и другие версии: владелец канала secureteam10 Тайлер Глокнер предположил, что в объектив Амиррезы попал летательный аппарат, созданный по технологиям Третьего рейха.

Германия была самой первой страной, получившей и освоившей технологии пришельцев, — антигравитацию Тайлер Глокнер

Впрочем, даже на его собственном канале эта версия показалась убедительной далеко не всем.

Это воздушный шар. Я верю в пришельцев, но это — просто воздушный шар Хавьер Эрнандес

Кстати, основной версией комментаторов и вовсе оказался надувной автопогрузчик, испытания которого проходили в Швеции именно в это время.