Учёные не поверили глазам, увидев на глубине 250 метров живой эмбрион акулы

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований, США, сняли редчайшее видео: в объектив попал живой эмбрион акулы, который прикрепился к водоросли. Ролик был опубликован на YouTube-канале SciNews.

Удивительное видео было снято у берегов Пуэрто-Рико на глубине около 250 метров. На кадрах слышно, как исследователи переговариваются и признаются, что прежде не видели ничего подобного.

Отметим, что хоть подобное видео — большая редкость, на кадрах не происходит ничего сверхъестественного. Хотя множество акул являются живородящими, кошачья акула — исключение из правил. Самки этого вида откладывают яйцо, заключённое в капсулу, и в дальнейшем оно прикрепляется к грунту, водорослям или другим неподвижным предметам.