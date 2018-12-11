Учёные спасли тюленя, у которого в носу застрял угорь

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили тюленя-монаха, в носу которого застрял угорь. Исследователи спасли неловкое животное и опубликовали его фотографию в "Фейсбуке", сообщает ABC.

Несчастный тюлень был найден на Гавайях. Исследователи рассказали, что это уже не первый подобный случай за последние годы.

Мы сорок лет занимаемся наблюдением за исчезающими гавайскими тюленями-монахами, но только в последнее время стали замечать угрей в носу Чарльз Литтнан

По словам учёных, они не знают, как именно угри оказываются в носу у млекопитающих. По одной из версий, таким способом проглоченные тюленями рыбы пытаются прорваться наружу. Отмечается, что все найденные исследователями тюлени были благополучно спасены, чего не скажешь об их жертвах — ни один угорь не выжил.