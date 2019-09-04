Вот куда пропал вундеркинд, который в 11 лет слушал лекции по органической химии

В 2016 году 11-летнему вундеркинду Дениэлу Лю разрешили посещать лекции по органической химии в Университете Толедо. Спустя три года его можно с уверенностью называть настоящим учёным.

История Дениэла Лю стала вирусной, когда три года назад он начал посещать класс органической химии Университета Толедо в Огайо, США. Тогда его "одногруппница" в своём twitter-аккаунте поделилась, что на её занятиях появился 11-летний новичок. Эту публикацию увидели миллионы пользователей "Твиттера".

Этому ребёнку всего 11, и он ходит на мои занятия по органической химии. Он сказал, что если у нас будут вопросы, то мы можем просто ему написать на почту cigdemk14

Тот курс лекций он не просто посетил, но и наравне со всеми остальными студентами сдавал экзамены. И справился с ними отлично! В то время как многие даже не смогли пройти порог, Дениэл набрал 99 процентов. И даже известный американский учёный и популяризатор науки Билл Най оценил усердную работу мальчика и его преданность делу.

Кроме того, Дениэл встретил Барака Обаму на научной ярмарке в Белом доме после получения стипендии в 10 тысяч долларов. Но на этом парень останавливаться не собирался.

Каждый год преподаватель курса органической химии, который посещал мальчик, приглашает на работу в свою лабораторию отличившихся учеников. Дениэл был как раз из таких. Так началась его большая исследовательская деятельность.

Уже в 13 лет мальчик стал соавтором научной статьи о разработке фармацевтических препаратов более быстрым, дешёвым и экологически безопасным способом. Исследователь, с которым он работал над публикацией, поделился с Bored Panda, что ему было приятно иметь дело с Дениэлом.

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