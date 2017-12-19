Учительницу арестовали после того, как муж застукал её в постели с учеником

29-летняя Андреа Бабер из Орегона была арестована после того, как 5 декабря муж застал её в постели с 16-летним учеником. Незадолго до её ареста отец подростка получил анонимное письмо об отношениях сына с учительницей, сообщает Daily Mail.

Андреа Бабер преподавала английский язык в христианской академии в Спрингфилде, штат Орегон. Её отношения с учеником начались ещё в 2016 году, когда тому было 15 лет. После того как свидетелем сексуальной связи стал муж Андреа, отец ученика получил анонимное письмо на электронную почту. "Неизвестный доброжелатель" уточнил, знает ли мужчина об отношениях сына со преподавательницей, и приложил к письму несколько фотографий, доказывающих эту связь.

После получения письма мужчина обратился в полицию, и Андреа Бабер была арестована. Женщине предъявлено обвинение в изнасиловании и растлении, а также предоставлении наркотиков и алкоголя несовершеннолетнему. В настоящий момент женщина дожидается суда по стражей и может быть выпущена лишь под залог в $456 тыс.