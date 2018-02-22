Школьник похвастался, что "училка делала ему минет", и теперь ей грозит 20 лет

32-летняя Саманта Вулвертон из Палестины, Техас, была арестована в собственном доме по обвинению в связи с учеником. Школьная учительница неоднократно вступала в интимные отношения с подростком в своей собственной машине.

Как сообщает The Sun, в в 2016–2017 годах Саманта Вулвертон регулярно встречалась с одним из учеников своей школы и занималась с ним оральным сексом в машине. Полицейские узнали об этом из открытого обсуждения в "Фейсбуке" и сразу же начали расследование — не уведомив об этом ни преподавательницу, ни руководство школы.

Интересно, что о жертве Саманты ничего не известно — полицейские не называют ни возраст, ни имя учащегося. Тем не менее учительнице уже предъявлено обвинение в ненадлежащих отношениях с учеником. Если её вина будет доказана, то по закону штата Техас ей грозит до 20 лет лишения свободы.