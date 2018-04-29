Учительница рисует на доске настоящие шедевры, чтобы вдохновить школьников

28-летняя Деанна выкладывает готовые работы в Instagram, где за ней следят 10 тыс. не только детей, но и взрослых.

Эта талантливая учительница рисования тратит несколько часов, превращая классную доску в произведение искусства, чтобы вдохновить своих школьников. С помощью простого маркера 28-летняя Деанна Морган рисует знаменитостей, исторических деятелей и даже динозавров, сообщает SWNS.

С начала проекта в сентябре 2016 года Деанна нарисовала 310 настоящих картин, кропотливо прорабатывая каждую из них около часа. Таким образом девушка помогает детям раскрыться, чтобы они тоже захотели выразить себя на уроке.

Сама учительница, которая работает со школьниками с 9-го по 11-й класс в средней школе Канзаса, признаётся, что некоторые работы она стирает с разбитым сердцем. Но все рисунки она сохраняет у себя в Instagram, за которым в итоге следят более 10 тыс. человек, как взрослых, так и детей.

Утром я сижу с кофе перед началом занятий и думаю над очередным рисунком. Я стараюсь ориентироваться на персонажах и идеях, которые точно заинтересуют моих учеников. Обычно сам процесс занимает 15 минут, но некоторые могут создаваться и час Деанна Морган

Удивительно, но, несмотря на большое количество рисунков, за всё время Деанна истратила всего 20 маркеров. Мать троих детей признаётся, что многие учителя считают социальные сети злом, но, по её мнению, это способ сблизиться с их учениками.