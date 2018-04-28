Учительнице пришлось признаться в сексе с 17-летним учеником, лишь бы он отстал

24-летняя девушка хотела, чтобы полиция прекратила преследование, однако сама оказалась на скамье подсудимых.

24-летней учительнице пришлось признаться в половой связи со школьником, так как 18-летний подросток стал её преследовать. Сара Конвей из штата Огайо пришла в отдел полиции с повинной и одновременно попросила разобраться с назойливым мальчиком, который без конца писал ей, сообщает Daily Star.

Во время дачи показаний девушка рассказала, что их отношения начались, когда школьнику было 17 лет. Позже в распоряжении полиции оказалась переписка пары, которая подтвердила их сексуальную связь, а после — разрыв отношений.

Однако защиту Саре никто оказывать не стал. Учительнице предъявили обвинения в четырёх случаях сексуального насилия, ей также запретили связываться с пострадавшим подростком.