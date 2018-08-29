Помощница учительницы, которая спала с 11-летним школьником, села на 60 лет

Кроме того, суд присяжных лишил 28-летнюю девушку права на условно-досрочное освобождение.

Помощницу учительницы, которая занималась сексом с 11-летним школьником в течение четырёх месяцев, приговорили к 60 годам тюремного заключения. Кроме того, 28-летнюю Джессику-Джуэль Корин Бентон лишили права на условно-досрочное освобождение, сообщает Mirror.

Бентон была арестована в сентябре 2016 года после того, как один из учеников стал свидетелем её сексуальной связи с ребёнком и рассказал об этом матери. Женщина, в свою очередь, обратилась в полицию. В ходе судебных слушаний стало известно, что отношения между работником школы и несовершеннолетним мальчиком продолжались с мая по сентябрь 2016 года.

На тот момент Бентон работала в начальной школе в Меските, Техас, а её жертва ходила в другое учебное заведение. Первоначально обвиняемой грозил срок от 25 лет до пожизненного заключения. Но после того, как родственники и психотерапевт дали показания, суд присяжных не проявил никакого сочувствия и вынес суровый приговор.