29-летняя учительница занималась сексом с учеником на парте сразу после уроков

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29-летняя учительница занималась сексом с учеником на парте сразу после уроков

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Фото © Соцсети

По словам одноклассников, женщина не стеснялась показывать свои чувства по отношению к подростку.

29-летняя учительница из Оклахомы обвиняется в сексуальных отношениях со школьником, когда ему было 17 лет. По версии следствия, Хейли Смарт сначала флиртовала с подростком и при этом не стеснялась в проявлении чувств перед его одноклассниками. Женщина смело гладила ученика по шее и клала голову ему на плечо. Вскоре их отношения перешли на новый уровень, сообщает Daily Star.

<p>Фото © Соцсети</p>

Пара занималась сексом, где им только вздумается, — дома или прямо в классе после того, как у Хейли заканчивались уроки. На данный момент обвиняемая ушла с должности учителя.

<p>Фото © Соцсети</p>

Жертве исполнилось 18 только в декабре, но их отношения продолжались вплоть до следующей весны. Сейчас Хейли предъявлены обвинения в изнасиловании второй степени.

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