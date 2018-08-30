Учительница домогалась 15-летнего школьника под действием таблеток для похудения

По словам 51-летней женщины, из-за лекарств у неё усилилось сексуальное влечение.

51-летняя учительница из Сиднея утверждает, что домогалась 15-летнего школьника под влиянием таблеток для похудения. По словам Джеки Мэри Хейс, лекарство вызывало у неё сексуальное влечение, которое оно не могла контролировать, сообщает Mirror.

Женщина признала себя виновной в том, что начала флиртовать с учеником в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года. Также она уточнила, что за четыре месяца до этого начала принимать таблетки для похудения. Адвокат обвиняемой попросил пересмотреть дело в соответствии с законом о психическом здоровье. Защита утверждает, что лекарство могло повлиять на состояние Джеки.

Друзья учительницы подтвердили, что в последние месяцы перед арестом она вела себя, словно была с другой планеты. Впрочем, судья отказался приобщать это к делу, и теперь Джеки грозит до 10 лет тюрьмы.

Изначально в отношении учительницы было выдвинуто пять обвинений, включая откровенные звонки и сообщения несовершеннолетним. Позже четыре из них были сняты, когда Джеки согласилась признать себя виновной по одному пункту.