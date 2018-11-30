Учительницу выгнали после того, как школьники нашли её фотки из "прошлой жизни"

33-летнюю Анналису Алтариву из Бирмингема отстранили от работы в школе после того, как ученики нашли на её странице в "Фейсбуке" провокационные фотографии. Тот факт, что снимки были сделаны задолго до начала работы в школе, учительницу не спас, сообщает The Sun.

Пять лет назад Анналиса Алтарива выложила в "Фейсбук" несколько забавных, но довольно откровенных снимков и призналась, что слишком часто думает о сексе. Кроме того, девушка пошутила, что порой задумывается о карьере порноактрисы. Вряд ли ей могло прийти в голову, что когда-нибудь эти шутки сломают ей карьеру.

Тем не менее именно так и случилось — ученики Анналисы нашли старые записи девушки и распространили их по всей школе. В результате руководство учебного заведения было вынуждено отстранить чрезмерно популярную учительницу от работы. Сейчас девушка удалила свой профиль в "Фейсбуке", но к преподаванию её так и не допустили.

Родители учеников поддерживают решение школьного руководства. Они отмечают, что люди, которые занимаются обучением их детей, должны следить за своим поведением в публичном пространстве. Тем не менее некоторые из них отнеслись к ситуации с юмором и отметили, что госпожа Алтарива знает, как хорошо провести время, и ей не придётся скучать без работы.