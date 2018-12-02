Учительница застрелила любовницу мужа на глазах у их 3-летних близняшек

32-летняя обвиняемая пришла в дом к бывшему супругу, чтобы якобы дать детям лекарство.

Челси Кук работала учительницей по охране здоровья в средней школе в штате Юта. 32-летняя женщина была в разводе, но бывший муж по-прежнему принимал участие в воспитании их трёхлетних близняшек. Однако несмотря на все его старания, Челси так и не смогла простить ему разрушенный брак, поэтому решила жестоко отомстить, сообщает Daily Mail.

В тот день бывшая супруга пришла в дом Трэвиса, где он жил вместе с новой девушкой, чтобы дать одному из детей лекарство от простуды. Однако поведение Челси казалось неадекватным, особенно когда она заперлась в ванной комнате. В конце концов Трэвису удалось уговорить её выйти, и когда женщина взяла своё пальто, то выхватила из кармана пистолет.

На глазах у маленьких детей Челси сделала два выстрела в 26-летнюю Лизу Вилейт. Пока Трэвис пытался спасти свою возлюбленную, его бывшая жена сидела на диване и спокойно наблюдала за происходящим. Девушку так и не удалось спасти.

В настоящее время Челси находится под арестом по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах.