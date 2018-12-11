Бывшую королеву красоты судят за "голые" фото, которые она отправляла ученику

Переписка 15-летнего ученика и его учительницы продолжалась на протяжении нескольких месяцев.

Бывшая королева красоты оказалась на скамье подсудимых после того, как стало известно, что она отправляла "голые" фото несовершеннолетнему ученику. 15-летний мальчик учился в школе, где на тот момент преподавала Карпентер Беарс. Их переписка длилась на протяжении нескольких месяцев, прежде чем об этом узнала мама подростка, сообщает Mirror.

28-летней девушке было предъявлено обвинение за распространение непристойных фотографий среди несовершеннолетних.

В 2014 году Беарс стала "мисс Кентукки", а через два года удачно вышла замуж за угольного магната. Однако скоро девушке надоела спокойная жизнь и ей захотелось острых ощущений. И тогда она отправила одному из своих учеников как минимум четыре фотографии с её голой грудью.

Когда Беарс участвовала в конкурсе красоты, то во время интервью призналась, что всегда мечтала работать учительницей в начальной школе. Сейчас её выпустили под залог в размере $10 тыс. В случае если суд признает девушку виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.