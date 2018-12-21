"Очень плохая" училка, переспавшая с 14-летним учеником в машине, села на 3 года

Несмотря на то что девушка дала признательные показания, судья всё равно счёл, что она заслуживает наказания.

Учительница из Калифорнии призналась, что занималась сексом с 14-летним школьником и отправляла ему откровенные сообщения. Поэтому адвокаты рассчитывали, что девушке удастся избежать тюремного заключения. Однако судья решил по-другому, несмотря на то что было доказано, что Стефани Петерсон страдает биполярным расстройством, сообщает Daily Star.

В итоге было принято решение, что девушка должна ответить за совершённое преступление. Во время заключительной речи Стефани призналась, что заслуживает наказания и готова к тому, чтобы всю оставшуюся жизнь она находилась под наблюдением.

Я хочу, чтобы вы поняли, как я сильно раскаиваюсь. Если бы мне дали сказать лишь одно слово, я бы сказала, что сожалею. Слово, которое часто используется без особого смысла. Но я могу сказать от чистого сердца, что вкладываю в него истинное значение Стефани Петерсон

Общение Стефани и подростка началось в "Инстаграме". Вскоре она стала писать ему непристойные сообщения в SnapChat, сопровождая их "голыми" фотографиями. После этого их отношения перешли на следующий уровень: учительница дважды переспала с мальчиком в своей машине. Кроме того, несколько раз она делала ему минет.

После того как об их связи стало известно, Стефани написала подростку, чтобы он удалил все фотографии и сообщения с телефона.