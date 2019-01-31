Я иду искать... Училка соблазняла школьника эротичными фото и "голыми прятками"

Келси Шмидт была арестована после того, как её ученик сообщил детективу, что у него есть снимки, которые могли бы доставить неприятности его учительнице по математике. Как выяснилось, речь шла о четырёх фотографиях, которые Келси самостоятельно отправила подростку. Как минимум на двух снимках девушка была запечатлена топлес. Кроме того, учительница предлагала юноше поиграть в "голые прятки".
Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить девушку в уголовном преступлении — соблазнении несовершеннолетнего с использованием технических средств. После ареста Келси Шмитд признала свою вину в отправке фотографий ученику.
Теперь молодой учительнице грозит тюремный срок. В настоящий момент она выпущена под залог, однако обязана вернуться в суд 27 февраля. Из школы девушка уже уволилась.
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